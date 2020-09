Verdi in Verona – Die Highlights aus der Arena

Samstag, 12. September 2020 / 20:15 – 22:35 Uhr

3sat

Musik (Italien 2020, Erstausstrahlung) Die Arena di Verona ist bekannt für ihre eindrucksvollen Opern-Inszenierungen. Doch 2020 entfallen die Festspiele wegen der Corona-Pandemie. 3sat zeigt die Höhepunkte von vier großen Verdi-Opern, die in den vergangenen Jahren in der Arena di Verona inszeniert wurden. Mit dabei sind die bekanntesten Arien und populärsten Hymnen aus "Nabucco" (2007), "Aida" (2012), "Un ballo in maschera" (2014) und "Il trovatore" (2019) mit Anna Netrebko, die dabei ihr Debüt in Verona gab.

Giuseppe Verdi hat über 30 Opern geschrieben und damit ein Jahrhundertwerk hinterlassen. Mehr noch: Der italienische Komponist hat mit seinem Schaffen eine ganze Kunstform geprägt – und damit auch das Repertoire der Aufführungen in der Arena di Verona. Die ersten Opernfestspiele in Verona wurden 1913 mit einer Inszenierung von Verdis "Aida" eröffnet, genau zum 100. Geburtstag des italienischen Komponisten. Verona und Verdi sind also eng miteinander verbunden – seine Werke sind seit jeher fester Bestandteil der Festspiele in der italienischen Stadt.

Vivian Perkovic führt durch die Highlight-Sendung, stellt den Komponisten Verdi und die spannendsten Fakten rund um die vier Opern und deren Entstehungsgeschichte vor.

