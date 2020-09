Internationaler Gesangswettbewerb Debut startet

Weikersheim/Berlin (MH) – Der internationale Gesangswettbewerb Debut startet am (heutigen) Montag seine zehnte Ausgabe. 24 junge Opernsängerinnen und neun -sänger stellen sich den Juroren. Die ersten drei Preise sind mit 10.000, 7.500 und 5.000 Euro dotiert. Daneben werden weitere Geld- und Engagement-Preise vergeben.

"Der Bewerberandrang und der große Zuspruch, den wir von allen Seiten für die Entscheidung, 'Debut' stattfinden zu lassen, erfahren haben, bestätigen uns in unserem Tun", sagte die künstlerische Leiterin des Wettbewerbs, Clarry Bartha. "Die jungen Künstler sehnen sich nach einer Bühne, das Publikum nach Kunst und Kultur."

Die öffentlichen Qualifikationsdurchgänge (Montag und Dienstag) sowie das Semifinale (Mittwoch) im Schloss Weikersheim beginnen jeweils um 10:00 Uhr vor Publikum. Am Donnerstagabend findet ein Liederabend mit der Vergaben der Liedpreise statt. Die besten sechs Nachwuchssänger des Wettbewerbs treten am Samstag im Finale an. Bei dem Galakonzert in der TauberPhilharmonie werden sie vom Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso begleitet.

Der Gesangswettbewerb Debut wird seit 2002 alle zwei Jahre abgehalten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Gesangswettbewerb Debut nimmt 41 Operntalente an

(23.07.2020 – 11:48 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Gesangswettbewerb "Debut"

Link:

➜ http://www.debut.de