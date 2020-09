Drei Stardirigenten, eine Familie – Die Järvis und ihr Musikfestival in Estland

Sonntag, 20. September 2020 / 17:40 – 18:25 Uhr

Dokumentation (Deutschland 2019, Erstausstrahlung) Zum neunten Mal wurde 2019 das Pärnu Music Festival in der estnischen Hafenstadt veranstaltet. Neeme Järvi und seine Söhne Kristjan und Paavo haben es gegründet, inzwischen sind sie allesamt Stardirigenten. Diesmal stand ein besonderes Projekt auf dem Programm. Das Stück "Birthday Korale NJ 80" hat Kristjan zum 80. Geburtstag seines Vaters komponiert: Die Sendung begleitet Paavo beim Proben mit dem Orchester, taucht backstage in das Festivalleben an der Ostseeküste ein, besucht die Familie Järvi in ihrem Ferienhaus und zeigt den norwegischen Cellisten Truls Mørk mit Dvořáks wundervollem Cello-Konzert in h-Moll.

Im Jahr 1980 ist die Familie Järvi aus Estland, das damals zur Sowjetunion gehörte, in die USA emigriert. Danach verstreuten sich die Familienmitglieder auf der ganzen Welt. Heute bringt das nach der Unabhängigkeit Estlands gegründete Festival einmal im Jahr die ganze Familie wieder zusammen.

Dabei wohnen die Järvis in einer kleinen Datscha am Rande von Pärnu, die ihnen als Rückzugsort vom Festivaltrubel dient. Darunter eine vierte Järvi, nämlich Paavos und Kristjans Schwester Maarika, die als Flötistin im Festivalorchester spielt. Die familiäre Atmosphäre beim Musikfestival in Pärnu hat ihren besonderen Reiz. Die Probenzeit ist zwar begrenzt, aber alles läuft entspannter als in den großen Konzertsälen und man ist unter sich. Das zieht regelmäßig andere weltbekannte Künstler an, 2019 etwa den Cellisten Truls Mørk.

