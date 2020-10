Ivo Hentschel wird Musikdirektor am Theater Hof

Hof/Berlin (MH) – Ivo Hentschel wird ab September 2021 neuer Musikdirektor und Chefdirigent am Theater Hof. "Mit Ivo Hentschel kommt ein sehr vielseitiger Künstler als Musikdirektor an unser Haus, der sowohl im klassischen Musiktheater, als auch in den Bereichen Operette und Musical viel Erfahrung mitbringt", sagte Intendant Reinhardt Friese am Freitag. Der 1976 in Ostfildern geborene Dirigent und Pianist war bereits in der Saison 2013/14 als 1. Kapellmeister am Theater Hof engagiert.

Zu Beginn seiner Amtszeit wird Hentschel das Große Haus des Theaters nach der Sanierung mit Luigi Cherubinis Oper "Medea" neu eröffnen. In der Spielzeit 2021/22 leitet er außerdem die deutschsprachige Erstaufführung von "Helena Citrónová" von Somtow Sucharitkul und "Lucia die Lammermoor" von Gaetano Donizetti.

"Das Theater Hof bietet in jeder seiner vier Sparten einen herausragend vielfältigen Spielplan", erklärte Hentschel. "Ich freue mich außerordentlich auf die Aufgabe, diesen als Musikdirektor und Chefdirigent mitzugestalten und ihn gemeinsam mit dem Ensemble, dem Chor, den Hofer Symphonikern und allen Mitarbeitern des Theaters in großer Lebendigkeit und Qualität für unser Publikum umzusetzen."

