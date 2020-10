Landesmusikpreis Sachsen-Anhalt an Ragna Schirmer

Magdeburg/Berlin (MH) – Der Landesmusikpreis Sachsen-Anhalt wird in diesem Jahr an Ragna Schirmer verliehen. Damit ehre das Land "eine erfolgreiche Konzertvirtuosin, Musikpädagogin und engagierte Kulturbotschafterin des Musiklandes Sachsen-Anhalt", teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Die Auszeichnung werde Kulturminister Rainer Robra (CDU) im November in Magdeburg feierlich überreichen.

Den Musikpreis des Landes Sachsen-Anhalt vergibt das Kultusministerium seit 2015, ab 2016 im zweijährlichen Rhythmus. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und richtet sich an Künstler aus den Bereichen Musikschaffen und Interpretation, die einen wichtigen Beitrag zur Musik in Sachsen-Anhalt leisten. Die bisherigen Preisträger sind der Chorleiter Friedrich Krell (2015), die Anhaltische Philharmonie Dessau (2016) und der Geiger Zsolt-Tihamér Visontay (2018).

(wa)

