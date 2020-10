Luzerner Theater spielt weiter – Andere Schweizer HÃ¤user schlieÃŸen

Luzern/Zürich/Berlin (MH) – Das Luzerner Theater setzt den Spielbetrieb auch mit nur 50 Besuchern je Vorstellung fort. Das Haus nehme den Entscheid des Schweizer Bundesrats zur Kenntnis und leiste ihm selbstverständlich Folge, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. "Nichtsdestotrotz setzt das Luzerner Theater weiterhin alles daran, den Kulturauftrag zu erfüllen und für das Publikum da zu sein. Gerade in der heutigen Zeit erachtet es das LT als essentiell, dass Kulturinstitutionen geöffnet bleiben." Im Rahmen der Möglichkeiten würden bis auf weiteres alle geplanten Vorstellungen durchgeführt.

Im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung hatte der Bundesrat am Mittwoch alle kulturellen, sportlichen, religiösen und anderen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten. Die Maßnahmen gelten ab Donnerstag und sind nicht befristet.

Häuser wie das Opernhaus Zürich und die Tonhalle Maag teilten daraufhin mit, dass sie den Spielbetrieb vorerst einstellen. Auch die Herbst-Ausgabe des Lucerne Festivals vom 20. bis 22. November wurde abgesagt. Die neuen Bestimmungen machten die Durchführung der Konzerte unmöglich, hieß es.

Das Musikkollegium Winterthur hingegen spielt die Konzerte der laufenden Saison wie geplant auf der Bühne im Stadthaus, jedoch ohne Publikum. Die Veranstaltungen werden exklusiv für Abonnenten und Mitglieder als Video-Livestream übertragen. "Wir sind überzeugt, dass Musik gerade in solch außergewöhnlichen Zeiten von enormer Bedeutung ist", erklärte der Direktor des Orchesters, Dominik Deuber. "Es liegt uns viel daran, weiterhin Musik zu spielen und den Kontakt zu unserem Publikum aufrecht zu erhalten."

