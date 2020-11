Telekom-Klavierwettbewerb nimmt Bewerbungen an

Bonn/Berlin (MH) – Die International Telekom Beethoven Competition nimmt Bewerbungen für die nächste Ausgabe Ende 2021 an. Bis zum 14. Mai können sich junge Pianisten anmelden, wie die Veranstalter am Donnerstag in Bonn mitteilten. Man wolle ganz bewusst ein Zeichen setzen, auch in der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit die Nachwuchsförderung fortzusetzen. Zugelassen werden Musiker, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs zwischen 18 und 32 Jahren alt sind.

Der Klavierwettbewerb findet vom 2. bis 11. Dezember 2021 statt und ist mit insgesamt mehr als 70.000 Euro dotiert. Davon entfallen auf die ersten drei Plätze Preisgelder von 30.000 Euro, 20.000 Euro und 10.000 Euro. Zudem werden Sonderpreise im Gesamtwert von über 10.000 Euro vergeben, darunter zwei Publikumspreise. Darüber hinaus erhalten alle Preisträger Auftrittsmöglichkeiten in Solo-Recitals und als Solisten mit Orchestern weltweit.

Die Aufnahmekommission unter der Leitung von Pavel Gililov, dem künstlerischen Leiter des Wettbewerbs, wählt aus allen Bewerbungen 28 Teilnehmer aus. Neben dem künstlerischen Anspruch legt die Telekom Beethoven Competition Wert auf eine persönliche Atmosphäre und versteht sich als Begegnungsstätte für vielversprechende junge Pianisten in der Geburtsstadt von Ludwig van Beethoven. Daher wohnen die Teilnehmer während des Wettbewerbs in Bonn bei Gastfamilien.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Cunmo Yin gewinnt Telekom Beethoven Competition

(15.12.2019 – 12:28 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur International Telekom Beethoven Competition Bonn

Link:

➜ http://www.telekom-beethoven-competition.de

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright