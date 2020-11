Adventskonzert aus Dresden 2020

Sonntag, 29. November 2020 / 17:55 – 18:55 Uhr

ZDF

Konzert (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) – Das Adventskonzert in der Dresdner Frauenkirche wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum aufgezeichnet. Am Pult der Sächsischen Staatskapelle gibt der italienische Dirigent Antonello Manacorda sein Debüt.

Auf dem Programm stehen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Giuseppe Verdi. Solisten sind die russische Sopranistin Aida Garifullina und deutsche Tenor Daniel Behle.

Musiker der Staatskapelle werden das Konzertprogramm zusätzlich solistisch gestalten: Céline Moinet ist seit 2008 Solo-Oboistin der Staatskapelle und bringt mit dem "Adagio" aus Alessandro Marcellos Oboenkonzert einen Klassiker der Barockmusik in die barocke Frauenkirche. Das Ensemble "Semper Brass" ist 1994 von Mitgliedern der Staatskapelle gegründet worden und bereichert das Konzert mit adventlich-weihnachtlichen Klängen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche.

Komplettiert wird das diesjährige Adventskonzert durch den Kammerchor der Dresdner Frauenkirche unter der Leitung von Matthias Grünert. Corona-bedingt auch in reduzierter Besetzung, aber mit dem gewohnt warmen und ausdrucksstarken Chorklang.

Seit 2002 stimmt das ZDF jedes Jahr mit einem Konzert der Sächsischen Staatskapelle aus der Dresdner Frauenkirche auf die Adventszeit ein. Anfangs ging es auch darum, Spenden für den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Frauenkirche zu sammeln.

Die Sendung ist auch als Livestream in der ➜ ZDF-Mediathek zu sehen, danach ist das Video ab 20:00 Uhr abrufbar.

