Dirigent Chichon wird lettischer Staatsbürger

Riga/Berlin (MH) – Der britische Dirigent Karel Mark Chichon hat die lettische Staatsbürgerschaft erhalten. Die Saeima, das Parlament in Riga, stimmte am Donnerstag einem Antrag des 49-Jährigen zu. "Der Dirigent fördert lettische Musik und Künstler sowohl in Lettland als auch international und tritt am Dirigentenpult der weltweit führenden Orchester auf", hieß es in einer Mitteilung.

Von 2009 bis 2012 war Chichon Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Lettischen Nationalen Symphonieorchesters, bei dem er im Jahr 2000 debütiert hatte. Zuvor wirkte er drei Jahre lang als Chefdirigent der Grazer Symphoniker. Von 2011 bis 2017 war er Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Im Mai 2017 wurde er zum Chefdirigenten und Künstlerischen Leiter des Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ernannt, ein Jahr später wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert.

Geboren in London, lebt Chichon seit 2009 in Lettland. Er ist mit der lettischen Mezzosopranistin Elīna Garanča verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter.

