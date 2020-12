Ernst von Siemens Musikstiftung fördert Studenten in Not

München/Berlin (MH) – Die Ernst von Siemens Musikstiftung unterstützt erneut Studenten, die durch die Corona-Pandemie in eine prekäre Situation geraden sind. Der Stiftungsrat habe zwei Millionen Euro für Studenten in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich freigegeben, teilte die Stiftung am Montag in München mit. Bei der Vergabe arbeite man mit den Musikhochschulen zusammen, die die Gelder nach Bedürftigkeit organisierten.

Bereits im Mai 2020 hatte die Stiftung zusätzliche Fördergelder ausgeschüttet. Mit der erneuten Hilfe wolle man die Studenten auch auf psychologischer Ebene ermutigen, ihren Weg fortzusetzen, sagte der Präsident der Musikhochschule München, Bernd Redmann, über die Initiative. "Sie kann auch dazu beitragen, dem zukünftigen Kulturleben eine hervorragend ausgebildete, künstlerisch inspirierte Generation junger Kulturschaffender zu erhalten."

Insgesamt vergibt die Ernst von Siemens Musikstiftung in diesem Jahr 7,6 Millionen Euro an Fördergeldern. Das sei die höchste Summe seit ihrer Gründung 1972, hieß es. Die in der Schweiz ansässige Stiftung verleiht alljährlich den Ernst von Siemens Musikpreis für besondere Verdienste sowie verschiedene Förderpreise. Zudem unterstützt sie weltweit rund 120 Projekte im zeitgenössischen Musikbereich. Gefördert werden vor allem Kompositionsaufträge, aber auch Festivals, Konzerte, Kinder- und Jugendprojekte.

