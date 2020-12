Loebe bleibt Intendant der Oper Frankfurt bis 2028

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Bernd Loebe bleibt für weitere fünf Jahre Intendant und Geschäftsführer der Oper Frankfurt. Der Aufsichtsrat der Städtischen Bühnen habe dem Magistrat am Montag empfohlen, einer frühzeitigen Vertragsverlängerung bis August 2028 zuzustimmen, teilte die Stadt Frankfurt mit. Loebe, der am Dienstag (15. Dezember) 68 Jahre alt wird, leitet das Haus seit September 2002.

"Ich freue mich persönlich sehr, dass ich Bernd Loebe für eine Vertragsverlängerung gewinnen konnte", sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). In seiner Amtszeit habe der gebürtige Frankfurter das Haus dauerhaft auf Erfolgskurs gehalten und mit herausragenden Inszenierungen überregional Maßstäbe gesetzt, ohne dabei das Frankfurter Publikum aus den Augen zu verlieren. "Ich bin überzeugt, dass er das Haus auch in herausfordernden Zeiten mit dem gebotenen Geschick führen und für Kontinuität und Stabilität sorgen wird", sagte sie.

Bereits nach Loebes erster Spielzeit als Intendant wurde die Oper Frankfurt von den Kritikern der Zeitschrift "Opernwelt" zum Opernhaus des Jahres gewählt. Insgesamt erhielt sie den Titel fünf Mal, zuletzt 2020. In den Umfragen internationaler Fachmagazine belegt das Haus ebenfalls immer wieder Spitzenplätze. Loebe ist seit 2010 auch Vorsitzender der Deutschsprachigen Opernkonferenz und seit 2018 Intendant der Tiroler Festspiele Erl.

