Europäischer Kulturpreis an Beethoven-Darsteller Moretti

Dresden/Berlin (MH) – Der österreichische Schauspieler Tobias Moretti erhält den Europäischen Kulturpreis 2021. "Er ist ein außergewöhnlicher Akteur, ein Grenzgänger zwischen den Welten des Kinos, des Fernsehens und des Theaters", erklärte Bernhard Reeder, Vorstand des Europäischen Kulturforums, am Dienstag zu der Nominierung.

Moretti spielt im Film "Louis van Beethoven" den Komponisten, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Der Fernsehfilm wird am 23. Dezember im ORF und 25. Dezember in der ARD gesendet.

Wegen der Corona-bedingten Absage zahlreicher Veranstaltungen wird das Beethovenjubiläum bis September 2021 verlängert. Auch die Gala zur Verleihung des Europäischen Kulturpreises wurde auf den 28. August 2021 im Opernhaus Bonn verlegt. Durch den Abend führt die Sopranistin Annette Dasch.

Mit dem Europäischen Kulturpreis werden jährlich Persönlichkeiten und Institutionen für herausragende Verdienste um Europa und die Menschen Europas geehrt. 2019 gingen die Ehrungen unter anderem an die Schauspielerin Sophia Loren, die Sopranistin Nina Stemme, den Bass René Pape, den Bariton Thomas Hampson, die Wiener Staatsoper mit ihrem Direktor Dominique Meyer und dem Orchester der Wiener Staatsoper, den Mäzen Gordon Getty, den Schauspieler und Umweltaktivisten Arnold Schwarzenegger, die Designerin Vivienne Westwood und die britische Nachwuchskomponistin Alma Deutscher.

