Christmas in Vienna 2020

Donnerstag, 24. Dezember 2020 / 18:15 – 19:20 Uhr

ARTE

Musik (Österreich 2020, Deutsche Erstausstrahlung) Das traditionelle Konzert "Christmas in Vienna" wurde 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ersatzweise gibt es ein "Konzert der besonderen Art" als TV-Special. Anstatt im Wiener Konzerthaus treten die Künstler im Hotel Sacher auf. Zu dem Hauskonzert treffen sich Camilla Nylund, Angelika Kirchschlager, Thomas Hampson, Luca Pisaroni und Saimir Pirgu mit den Wiener Sängerknaben.

Musikalisch unterstützt werden sie von den Kolophonistinnen, den Neuen Wiener Concert Schrammeln, Maciej Pikulski und Alma Deutscher, die für Thomas Hampson einen Weihnachtstext vertont hat. Mit Liedern, die die Künstler persönlich mit Weihnachten verbinden, klassischen und traditionellen Musik-Stücken setzen sie ein Zeichen für Gemeinschaft gerade in einer Zeit, in der ein Miteinander nicht mehr selbstverständlich ist. Unter der musikalischen Leitung von Sascha Goetzel bildet das gemeinsame "Stille Nacht" den Höhepunkt und Abschluss – diesmal an einem besonders stimmungsvollen Ort, dem Wiener Stephansdom. Dorthin wurden auch freischaffende Musiker aus elf Nationen eingeladen, die in Wien leben.

Das zweistündige Konzert wurde am 21. Dezember in ORF II gesendet. ARTE zeigt eine kürzere Fassung.

(wa, mit pt)

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 22.01.2021).

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Wiener Konzerthaus

Link:

➜ https://konzerthaus.at

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright