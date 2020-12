Die 3 Tenöre – Das Weihnachtskonzert

Donnerstag, 24. Dezember 2020 / 20:15 – 21:35 Uhr

3sat

Musik (Österreich 1999) Ausverkaufte Stadien, weltweite TV-Übertragungen, höchste Sangeskunst – sie waren die Klassikstars des späten 20. Jahrhunderts: "Die drei Tenöre" José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti. 3sat zeigt das einzigartige Weihnachtskonzert, das sie 1999 vor begeistertem Publikum im Wiener Konzerthaus gaben.

Das Programm umfasst Weihnachtslied-Klassiker aus vielen Ländern, von "White Christmas" über "O Tannenbaum" und "Cantique de Noël" bis zu "Feliz Navidad". Die unterschiedliche Stimmung der Lieder – von ausgelassen und fröhlich bis besinnlich oder feierlich – zeigt, wie vielfältig Musik zur Weihnacht ist. Unterstützt werden die Tenöre vom Kinderchor Gumpoldskirchner Spatzen und den Wiener Symphonikern.

Carreras, Domingo, Pavarotti – jeder war für sich bereits ein Star der Opernbühnen, als sie zur Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien erstmals als gemeinsam den römischen Caracalla-Thermen auftraten. Es folgten weitere Konzerte bei Fußballmeisterschaften, die in aller Welt ausgestrahlt wurden, so zum Beispiel 1994 in Los Angeles. Ihre Konzerte mit klassischen Tenor-Arien ähnelten Popkonzerten.

