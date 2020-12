Das ARD-Silvesterkonzert 2020

Donnerstag, 31. Dezember 2020 / 17:00 – 18:30 Uhr

Das Erste

Musik (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) Das ARD-Silvesterkonzert ist üblicherweise eine Live-Übertragung. Angesichts der aktuellen Pandemielage werden stattdessen Konzertaufnahmen des SWR Symphonieorchesters, dirigiert von Teodor Currentzis, das Jahr ausklingen lassen. Ein hochkarätiges Programm, das in seiner Vielfalt und emotionalen Tiefe Spielraum für eigene Reflexion bietet. Das ARD-Silvesterkonzert wird moderiert von Thomas Gottschalk und Teodor Currentzis.

Das SWR Symphonieorchester in seiner ganzen Bandbreite: Eine Sinfonie aus tiefster russischer Seele, so wird Rachmaninows zweite Sinfonie bezeichnet, komponiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die noch der Spätromantik angehört. Rückblick und Vorausschau, Zweifel, Resignation und Aufbruch – die Themen dieses Konzertabends spiegeln die wichtigsten Motive des zu Ende gehenden Krisenjahrs. Zu hören sind die ersten drei Sätze mit dem berühmten Adagio am Schluss, das aus der Zeit gefallen zu sein scheint und den emotionalen Höhepunkt des Silvesterkonzerts bildet.

Danach das zeitgenössische Stück "The Riot of Spring for Tape and Orchestra", ein zwölfminütiges Super-Crescendo von Dmitri Kourliandski, das in der bewegten Interpretation von Teodor Currentzis das Publikum aus der Reserve gelockt hat. Und schließlich ein Sprung in die Barockzeit mit Heinrich Ignaz Franz Bibers Battalia, einer Suite für Streicher und Basso continuo. Hier wird alles geboten: Werktreue, Spielfreude, musikalische Überraschungen und Musizieren auf allerhöchstem Niveau. Mit ungewöhnlichen musikalischen Momenten gespickt ist dabei das Spiel von Patricia Kopatchinskaja auf ihrer Violine, eine Ausnahmekünstlerin, die in dieser Konzertsaison "Artist in Residence" beim SWR Symphonieorchester ist.

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum SWR Symphonieorchester

Link:

➜ http://www.swr.de/swr-classic/symphonieorchester/

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright