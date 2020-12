Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker 2020

Donnerstag, 31. Dezember 2020 / 18:35 – 20:15 Uhr

ARTE

Konzert (Deutschland, live-zeitversetzt) Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker präsentiert in diesem Jahr die Vielfalt der spanischen Musik. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko erklingen etwa Heitor Villa-Lobosʼ Bachianas brasileiras Nr. 4 und das Capriccio über spanische Themen von Nikolaj Rimsky-Korsakow. Der virtuose Gitarrist Pablo Sáinz-Villegas spielt Rodrigos "Concierto de Aranjuez". Der Auftakt des Abends steht mit der Leonoren-Ouvertüre noch einmal im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven, wobei auch hier der Ort der Handlung in Spanien liegt.

"Unser diesjähriges Silvesterkonzert findet in einer Zeit statt, in der wir mit Hoffen und Bangen in unsere Gesellschaft und die ganze Welt blicken", sagt Petrenko. "Wir sind all denen unendlich dankbar, die jetzt für uns an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen. In diesem Konzert möchten wir über diese Zeit reflektieren, etwas Trost und Hoffnung spenden und noch einmal mit Nachdruck verdeutlichen, dass Kunst und Musik auch und gerade in einer solchen Situation unverzichtbar sind."

Möglich ist das Konzert aufgrund der Durchführung regelmäßiger Covid-19-Testungen des Orchesters und des Bühnenpersonals.

Das Konzertprogramm im Überblick:

Ludwig van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 C-Dur op. 72

Manuel de Falla: El amor brujo. Introduktion und Nr. 8 Feuertanz

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez für Gitarre und Orchester

Pablo Sáinz-Villegas, Gitarre

Pablo Sáinz-Villegas, Gitarre Anonymus: Spanische Romanze aus dem Film Jeux interdits (Bearbeitung von Chris Hazell)

Pablo Sáinz-Villegas, Gitarre

Pablo Sáinz-Villegas, Gitarre Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras Nr. 4

Nikolaj Rimsky-Korsakow: Capriccio über spanische Themen op. 34

Dmitri Schostakowitsch: Die Stechfliege, Suite aus der Filmmusik op. 97a: Nr. 3. Volksfest

(pt/MH)

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 30.01.2021).

