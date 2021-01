Freitag, 01. Januar 2021 / 19:00 – 20:15 Uhr

Musik (Österreich 2019) "Wien, Du Stadt meiner Träume!" – Jonas Kaufmann ist unterwegs in Wien: Auf einem Stadtspaziergang zeigt der gefeierte Tenor seine liebsten Orte, vom Riesenrad am Prater bis zum Würstelstand. Fast jede Gasse in Wien kann Geschichten erzählen, das persönliche Wien von Jonas Kaufmann besteht aber vor allem aus kleinen Geschichten von Orten und Menschen, die er in "Jonas Kaufmann – Mein Wien" erzählen wird.

Doch Wien ist auch ein Ort großer Musikgeschichte. So geht Jonas Kaufmann den Spuren nach, die berühmte Operettenarien und "Wiener Lieder" in der Musikwelt hinterlassen haben. Herzstück von "Jonas Kaufmann – Mein Wien" ist ein musikalisches Highlight im Wiener Konzerthaus. Ein Konzert als Hommage an die weltbekannten Melodien der Hauptstadt von Walzer und Operette: Arien und Duette aus den Operetten "Eine Nacht in Venedig", "Die Fledermaus" und "Wiener Blut" von Johann Strauß und "Die lustige Witwe" von Franz Lehár sowie Wiener Lieder von Robert Stolz, Johann Strauß, Emerich Kálmán, Georg Kreisler und weiteren Größen der Wiener Musikgeschichte.

Seine Partnerin für die Duette aus den Operetten "Die Fledermaus", "Wiener Blut" und "Die lustige Witwe" ist die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sörensen, die bereits in der Vergangenheit als Duettpartnerin an der Seite von Jonas Kaufmann das Publikum für sich gewinnen konnte. Begleitet werden die beiden von einem der renommiertesten tschechischen Orchester, der Prague Philharmonia, unter der Leitung von Jochen Rieder.

