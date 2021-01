Hindemith-Preis für Komponist Öcal

Lübeck/Berlin (MH) – Der Komponist Mithatcan Öcal erhält den Hindemith-Preis 2021 des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der 28-Jährige, der in İskenderun in der türkischen Provinz Hatay geboren wurde, zeige in seinen Werken eine beeindruckende klangliche Vielschichtigkeit, erklärte der Intendant und Juryvorsitzende Christian Kuhnt. "Durch die feine Nuanciertheit in der Instrumentation, die harmonische Gestaltung und den besonderen musikalischen Ausdruck berührt er sein Publikum auf unmittelbare Art und Weise", sagte Kuhnt.

Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen eines Konzerts am 23. August 2021 verliehen. Dabei erhält auch der Vorjahrespreisträger SJ Hanke seine Auszeichnung. Die Ehrung des 36-Jährigen fiel 2020 Corona-bedingt aus. Auf dem Programm des Konzerts stehen Werke von Öcal, die Uraufführung eines Auftragswerks für das Festival von Hanke sowie Musik von Namenspatron Paul Hindemith.

Der Hindemith-Preis wird seit 1990 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals vergeben. Mit der Auszeichnung sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert und an das musikpädagogische Wirken Paul Hindemiths (1895-1963) erinnert werden. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Matthias Pintscher, Thomas Adès, Olga Neuwirth und Lera Auerbach.

