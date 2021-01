Quatuor Ébène gründet Streichquartett-Klasse in München

München/Berlin (MH) – An der Münchner Hochschule für Musik und Theater (HMTM) soll ein Zentrum der Kammermusikausbildung entstehen. Das Ensemble Quatuor Ébène baut dort eine Streichquartett-Klasse auf. Zudem habe man deren Mentor Eberhard Feltz als "Visiting Professor" gewinnen können, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Das Programm "Ébène Quartet Academy" beginne mit dem Wintersemester 2021/22 und biete ausgewählten Streichquartetten ein Masterstudium.

"Das ist ein großer Gewinn für unsere aktuellen und zukünftigen Studierenden", erklärte Hochschul-Präsident Bernd Redmann. "Die Begeisterung für Kammermusik nimmt in der gesamten Gesellschaft seit einigen Jahren wieder zu – mit der Verpflichtung des Quatuor Ébène und von Eberhard Feltz wird München als Leuchtturm der Kammermusik so weiter gestärkt."

Für die Neuordnung und Weiterentwicklung des Kammermusikbereichs der HMTM zeichnet Dirk Mommertz verantwortlich. Der Pianist des Fauré-Quartetts ist seit 2015 Professor an der Hochschule. Er sprach von einem glücklichen Moment für die Einrichtung: "Das ist eine wunderbare und inspirierende Perspektive für Entwicklung der Kammermusik."

Die Musiker des Quatuor Ébène unterstrichen, ihre Laufbahn habe in München als junges Streichquartett beim ARD Musikwettbewerb Fahrt aufgenommen. "Umso mehr freuen wir uns, hierher zurückzukehren und unsere Erfahrungen an die Studierenden weiterzugeben."

Die HMTM zählt zu den bedeutendsten Ausbildungsstätten für Musik-, Tanz- und Theaterberufe in Europa. An fünf Standorten in München werden rund 1.300 Studenten in circa 100 Studiengängen für künstlerische und pädagogische Berufsbilder ausgebildet. Mit jährlich rund 900 Veranstaltungen trägt die Hochschule zum Kulturleben der Landeshauptstadt bei.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Hochschule für Musik und Theater München

Link:

➜ https://www.hmtm.de