Nelsons dirigiert wieder bei Bayreuther Festspielen

Bayreuth/Berlin (MH) – Andris Nelsons kehrt auf den Grünen Hügel zurück. Der lettische Dirigent werde im Sommer zwei Konzerte leiten, teilten die Bayreuther Festspiele am Freitag mit. Die beiden Konzerte am 22. und 25. August 2021 wurden zusätzlich in den Spielplan der Richard-Wagner-Festspiele aufgenommen. Zu den Solisten zählen Christine Goerke (Sopran), Günther Groissböck (Bass) und Klaus Florian Vogt (Tenor).

"Ich freue mich außerordentlich, dass Andris Nelsons wieder bei den Bayreuther Festspielen zu erleben ist", sagte Festspiel-Chefin Katharina Wagner der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). "Dieser Ausnahmekünstler zeichnet sich für mich durch seine Liebe zum Wagnerschen Werk und seine konzentrierte Arbeit, die ausschließlich die musikalische Qualität in den Mittelpunkt rückt, aus."

Nelsons hatte von 2010 bis 2014 die Oper "Lohengrin" im Festspielhaus dirigiert. Ab 2016 sollte er die Neuinszenierung des "Parsifal" leiten. Eine Woche vor der Premiere zog er sich jedoch von dem Projekt zurück und löste seinen Vertrag auf. Ein offizieller Grund für die Trennung wurde nicht genannt. Spekulationen über ein Zerwürfnis mit dem Musikdirektor der Festspiele, Christian Thielemann, widersprachen beide Dirigenten.

2020 wurden die Bayreuther Festspiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Jahr soll das Festival mit einem leicht reduzierten Programm abgehalten werden. Im Mittelpunkt steht eine Neuproduktion der Oper "Der fliegende Holländer". Zudem gestaltet der Aktionskünstler Hermann Nitsch die "Walküre". Die drei Aufführungen werden im Rahmen eines multimedialen Projekts durch Auftragswerke in verschiedenen Kunstrichtungen ergänzt, die alle Teile des "Ring"-Zyklus spiegeln, kommentieren, fortschreiben oder neuartig erlebbar machen sollen.

(wa)

