Bechstein-Stiftung vergibt Stipendien an junge Pianisten

Berlin (MH) – Die Carl-Bechstein-Stiftung will junge Pianisten in pandemiebedingten finanziellen Notlagen unterstützen. Dazu bietet sie Berufseinsteigern aus Deutschland und Österreich zehn Jahres-Stipendien in Höhe von monatlich 1.000 Euro, teilte die Stiftung am Freitag mit. Interessenten sollten unter 30 Jahre alt sein und einen Masterabschluss im Fach Klavier vorweisen. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2021.

"In den letzten elf Monaten mussten durch die Pandemie zig Konzerte, Festivals und Wettbewerbe abgesagt werden", erklärte Gregor Willmes, Mitglied des Vorstands der Carl-Bechstein-Stiftung. Gerade für junge Solisten sei es dadurch schwierig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. "Sie haben keine regelmäßigen Einnahmen, können in der Regel nicht von Erspartem leben und haben Schwierigkeiten, ihre Karriere aktuell weiter zu entwickeln."

