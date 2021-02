Cara sorella mia. Briefe und Musik

Samstag, 06. Februar 2021 / 20:15 – 21:30 Uhr

3sat

Musik (Österreich 2021, Erstausstrahlung) "Cara sorella mia" – "Meine liebe Schwester", so hat Mozart so manchen Brief an seine Schwester Maria Anna Mozart, genannt "Nannerl" begonnen. Der Komponist war ein fleißiger Briefschreiber, vor allem auf Reisen hat er die Daheimgebliebenen über seinen Alltag auf dem Laufenden gehalten. Seine Erlebnisse, aber auch Gedanken und Gefühle, äußerte er in teilweise derber Sprache. Viele Informationen über sein Leben sind in seinen Briefen für die Nachwelt erhalten geblieben. Die Briefe, die "Wolferl" an "Nannerl" geschrieben hat, standen bei einem Konzert der Salzburger Mozartwoche 2021 im Mittelpunkt.

Corona-bedingt konnte das Festival nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Konzertaufzeichnungen ohne Publikum und Streaming waren aber möglich und so kann 3sat seinem Publikum ein besonderes, fast intimes Konzerterlebnis bieten. Schauspielerin Adele Neuhauser, bei den TV-Zuschauern als österreichische Tatort-Kommissarin bekannt und beliebt, liest aus den Mozartbriefen an seine Schwester. Musikalisch umrahmt wird die Rezitation im Tanzmeistersaal von Mozarts Wohnhaus mit dessen Sonaten für Klavier und Violine.

Der österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian und die deutsche Pianistin Marie Sophie Hauzel stehen mit Adele Neuhauser auf der Bühne. Sie spielen bei diesem besonderen kammermusikalischen Abend auf Mozarts Originalinstrumenten: Tjeknavorian auf Mozarts "Costa" Violine und Hauzel auf Mozarts Hammerklavier.

Rolando Villazon, seit 2017 künstlerischer Leiter der Salzburger Mozartwoche, ermöglicht dem Fernsehpublikum einen Blick hinter die Kulissen der Mozartwoche und führt mit Hintergrundinformationen und Anekdoten in den Konzertabend ein. Ein Besuch bei dem Geigenbauer, der die Originalvioline von Mozart betreut und ein Blick in die Tiefen des Mozart-Archives geben exklusive Eindrücke in Mozarts Leben. Bilder und Originalbriefe dokumentieren seine herzliche Beziehung zu der von ihm hochgeschätzten großen Schwester "Nannerl".

Mit Emmanuel Tjeknavorian (Mozarts Costa-Violine), Marie Sophie Hauzel (Hammerklavier) und Adele Neuhauser (Rezitation) Programm: Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate Es-Dur für Klavier und Violine KV 302, 3. Satz aus der Sonate B-Dur für Klavier und Violine KV 378, Sonate e-moll für Klavier und Violine KV 304, 3. Satz aus der Sonate A-Dur für Klavier und Violine KV 526.

