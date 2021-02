Brahms' "Ein Deutsches Requiem" – Aus der Oper Zürich

Sonntag, 07. Februar 2021 / 17:30 – 19:10 Uhr

ARTE

Konzert (Schweiz, Live-Übertragung) Johannes Brahms' "Ein deutsches Requiem" (op. 45) live aus dem Opernhaus Zürich: Ohne Publikum und auf Abstand werden die Philharmonia Zürich und die Chöre der Oper Zürich dieses groß angelegte Werk auf der Bühne, im Zuschauerraum und in den Logen spielen und singen. Geleitet wird das Konzert vom designierten italienischen Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Gianandrea Noseda. Den Solopart übernimmt die schwedische Sopranistin Camilla Tilling, zur Seite steht ihr der russische Bariton Konstantin Shushakov.

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." Im Zentrum der Texte, die Brahms aus dem Alten und Neuen Testament der Bibel entnommen hat, steht dieses Trostmotiv. Gerade in einer Zeit der andauernden Pandemie mit all ihren Einschränkungen für Kunst und Kultur ist das "Deutsche Requiem" daher auch ein Werk mit großem Symbolcharakter. Das "Deutsche Requiem" machte Johannes Brahms zu einem der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Das Requiem, das am 18. Februar 1869 im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt wurde, ist nicht so sehr eine "Missa pro defunctis", eine Messe für Verstorbene nach katholischer Tradition, als vielmehr ein Werk zum Trost der Lebenden.

Den Taktstock bei dem Konzert ohne Publikum im Opernhaus Zürich führt der zukünftige Generalmusikdirektor des Hauses, Gianandrea Noseda. Der ehemalige Musikdirektor des National Symphony Orchestra in Washington, D.C. ist und war Gastdirektor zahlloser Formationen von internationalem Format, unter anderem des London Philharmonic Orchestra, des Israel Philharmonic Orchestra, der Berliner und Wiener Philharmoniker. Der gebürtige Mailänder wird im September 2021 seinen neuen Posten in Zürich antreten.

(pt/MH)

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 06.08.2021).

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Oper Zürich

Links:

➜ http://www.opernhaus.ch

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright