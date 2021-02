Komponistin Neuwirth erhält israelischen Wolf-Preis

Wien/Berlin (MH) – Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth erhält den diesjährigen Wolf-Preis der gleichnamigen israelischen Stiftung. Das teilte die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) am Mittwoch mit. Die Auszeichnung würdige Neuwirths "herausragende Meisterschaft, Kunstfertigkeit und kommunikatives Können als Komponistin von heute", begründete die Wolf-Stiftung. "Olga Neuwirth hat die Grenzen ihrer Kunst erweitert und sie zu einem Werkzeug gemacht, das universellen und idealistischen humanistischen Werten dient."

Die Rektorin der Universität, Ulrike Sych, gratulierte der mdw-Alumna. "Sie beweist als Künstlerin Haltung und zeigt auch mit den Mitteln ihrer Kunst gesellschaftspolitisches Engagement. Zugleich ist Olga Neuwirth ein starkes Vorbild für Frauen im Bereich der Komposition."

Die 1976 gegründete Wolf-Stiftung verleiht jährlich vier Preise in naturwissenschaftlichen und einen in wechselnden künstlerischen Bereichen. Die mit jeweils 100.000 US-Dollar (rund 82.450 Euro) dotierten Ehrungen werden normalerweise in der Knesset, dem israelischen Parlament, überreicht. Aufgrund der Corona-Pandemie erhalten die Preisträger die Auszeichnung jedoch an ihrem Wohnort.

Der diesjährige Preis in der Kategorie Musik wird zwischen Neuwirth und dem US-amerikanischen Musiker Stevie Wonder geteilt. Zu den bisher ausgezeichneten Musikern gehören die Pianisten Vladimir Horowitz und Murray Perahia, der Geiger Yehudi Menuhin, die Dirigenten Claudio Abbado, Ádám Fischer und Simon Rattle sowie die Sopranistin Jessey Norman.

