Chailly verlängert beim Lucerne Festival Orchestra

Luzern/Berlin (MH) – Riccardo Chailly bleibt weitere fünf Jahre Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra. Sein Vertrag werde bis Ende 2026 verlängert, teilte das Festival am Donnerstag mit. "Die Kontinuität einer so wertvollen Verbindung wie dieses Orchesters mit Riccardo Chailly verspricht weitere große künstlerische Höhepunkte für die Zukunft", erklärte Intendant Michael Haefliger.

Chailly hatte die Leitung des Klangkörpers 2016 als Nachfolger von dessen Gründer Claudio Abbado übernommen. "Ich sehe es weiterhin als wichtige Aufgabe, den außergewöhnlichen Klang dieses Orchester zu bewahren, denn es ist Claudio Abbados beeindruckendes künstlerisches Vermächtnis", betonte Chailly. "Gleichzeitig ist es wichtig, für die Zukunft mit diesen herausragenden Musikern neue künstlerische Horizonte zu erschließen und dem Publikum neue musikalische Welten zu eröffnen."

Das Lucerne Festival Orchestra wurde 2003 von Abbado gegründet, der es bis zu seinem Tod im Januar 2014 geleitet hat. Es bringt jedes Jahr im Sommer international renommierte Solisten, Kammermusiker und Musikprofessoren im schweizerischen Luzern zusammen. Das dortige Festival zählt zu den renommiertesten internationalen Musikfestivals und zieht jährlich renommierte Orchester und Künstler an. Die 81. Ausgabe 2019 bot in vier Wochen von Mitte August bis Mitte September 64 Veranstaltungen an, die mehr als 62.000 Besucher anzogen haben. Im Pandemiejahr 2020 gab es eine zehntägige Kurzfassung mit neun Konzerten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Lucerne Festival mit Kurz-Ausgabe zufrieden

(21.08.2020 – 12:55 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Lucerne Festival

Link:

➜ https://www.lucernefestival.ch