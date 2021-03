Elīna Garanča und Juan Diego Flórez bei den Salzburger Festspielen

Sonntag, 28. Februar 2021 / 17:40 – 18:25 Uhr

ARTE

Musik (Österreich 2020, Erstausstrahlung) Es waren zwei Konzerte mit Starbesetzung bei den Salzburger Festspielen 2020: Die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča trat zusammen mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Christian Thielemann auf, und der peruanische Tenor Juan Diego Flórez gab zusammen mit seinem Klavierbegleiter Vincenzo Scalera einen Liederabend. ARTE zeigt Ausschnitte der beiden Konzerte.

Für Elīna Garanča, die seit Jahren zu den weltbesten Sängerinnen in ihrem Fach zählt, standen dabei erstmals Richard Wagners "Wesendonck-Lieder" auf dem Programm. Der Liederzyklus entstand in den Jahren 1857/58 nach Gedichten von Mathilde Wesendonck, die als Muse Wagners während seines Aufenthalts in Zürich galt.

In der Reihe "Canto lirico" der Salzburger Festspiele präsentierte Juan Diego Flórez Werke unterschiedlicher Komponisten, darunter Lieder der italienischen Belcanto-Meister Vincenzo Bellini und Giuseppe Verdi sowie des Spätromantikers Richard Strauss. Dabei stellte der gefeierte Tenor die gesamte künstlerische Breite seiner prägnanten Stimme unter Beweis.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 28.05.2021)

