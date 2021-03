Kein Grammy für deutsche Künstler

Los Angeles/Berlin (MH) – Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung sind deutsche Künstler leer ausgegangen. Der Preis für das "Beste klassische Instrumentalsolo" ging an den US-amerikanischen Bratschisten Richard O’Neill und seine Aufnahme des Konzerts für Bratsche und Kammerorchester von Christopher Theofanidis. Das gab die amerikanische Recording Academy am Sonntag in Los Angeles bekannt. In der Kategorie waren auch der Pianist Igor Levit mit den kompletten Beethoven-Sonaten und der Geiger Augustin Hadelich für die CD "Bohemian Tales" mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Jakub Hrůša nominiert.

Als "Beste Opern-Aufnahme" wurde George Gershwins "Porgy and Bess" der Metropolitan Opera New York ausgezeichnet. Die Deutsche Oper Berlin konnte sich mit ihrem Mitschnitt von Alexander Zemlinskys "Der Zwerg" nicht durchsetzen. Bei drei Nominierungen gewann das Los Angeles Philharmonic zumindest einen Preis: In der Kategorie "Beste Orchester-Leistung" mit den kompletten Symphonien von Charles Ives.

Alle Preisträger in Klassik-Kategorien:

BEST CONTEMPORARY CLASSICAL COMPOSITION

Rouse: Symphony No. 5

Giancarlo Guerrero & Nashville Symphony

BEST CLASSICAL COMPENDIUM

Thomas, Michael Tilson: From The Diary Of Anne Frank & Meditations On Rilke

Michael Tilson Thomas

BEST CLASSICAL SOLO VOCAL ALBUM

Smyth: The Prison

Sarah Brailey & Dashon Burton

BEST CLASSICAL INSTRUMENTAL SOLO

Theofanidis: Concerto For Viola And Chamber Orchestra

Richard O’Neill

BEST CHAMBER MUSIC/SMALL ENSEMBLE PERFORMANCE

Contemporary Voices

Pacifica Quartet

BEST CHORAL PERFORMANCE

Danielpour: The Passion Of Yeshua

JoAnn Falletta, James K. Bass & Adam Luebke

BEST OPERA RECORDING

Gershwin: Porgy And Bess

David Robertson, Eric Owens & Angel Blue

BEST ORCHESTRAL PERFORMANCE

Ives: Complete Symphonies

Gustavo Dudamel

PRODUCER OF THE YEAR, CLASSICAL

David Frost

BEST ENGINEERED ALBUM, CLASSICAL

Shostakovich: Symphony No. 13, 'Babi Yar'

Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra

Der amerikanische Musikpreis wird in 84 Kategorien vergeben. Die Kategorien 73 bis 82 beziehen sich auf den Bereich Klassische Musik. Deren Gewinner wurden, neben anderen Kategorien, bereits am Nachmittag (Ortszeit) vor der Preisverleihungs-Gala bekanntgegeben.

(wa)

