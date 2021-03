Opernhaus Zürich bekommt neue Operndirektorin

Zürich/Berlin (MH) – Das Opernhaus Zürich bekommt eine neue Operndirektorin. Annette Weber übernimmt den Posten ab der Saison 2021/22, teilte das Haus am Mittwoch mit. Die gebürtige Karlsruherin kommt von der Staatsoper Hamburg, wo sie seit 2018 als Casting-Direktorin wirkt. Weber folgt auf Michael Fichtenholz, der die Oper Zürich zum Ende der laufenden Spielzeit vorzeitig verlassen wird.

Die studierte Theater- und Musikwissenschaftlerin war bis 2004 Spielleiterin am Badischen Staatstheater Karlsruhe und bis 2010 in gleicher Funktion an der Berliner Staatsoper Unter den Linden engagiert. Von 2013 bis 2018 arbeitete sie als Referentin der Künstlerischen Betriebsdirektion der Semperoper Dresden, wo sie für künstlerische Angelegenheiten und Besetzungen verantwortlich war.

Der 1978 in Moskau geborene Fichtenholz kam im Herbst 2018 als Operndirektor vom Staatstheater Karlsruhe nach Zürich. Seine Vorgängerin Sophie de Lint war zur Direktorin der Niederländischen Nationaloper Amsterdam ernannt worden.

Schweizer Medienberichten zufolge verlässt Fichtenholz das Opernhaus Zürich im Einvernehmen und auf eigenen Wunsch. Zuvor habe es Vorwürfe von Machtmissbrauch geben. Deren Untersuchung sei einvernehmlich beendet worden. "Es wurden von keiner Seite her weitergehende Schritte, insbesondere keine rechtlichen, beantragt", zitierten die "Neue Zürcher Zeitung" und das "Tagblatt" Ende Januar das Opernhaus.

