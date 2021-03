Herbert Blomstedt dirigiert Brahms' 4. Symphonie

Samstag, 20. März 2021 / 21:10 – 22:00 Uhr

3sat

Konzert (Deutschland 2020) Der Ehrendirigent der Bamberger Symphoniker, Herbert Blomstedt, feierte am 11. Juli 2020 seinen 93. Geburtstag. Als einen Programmpunkt des zwei Werke umfassenden Konzertes "schenkte" sich der Schwede eine der vielschichtigsten und tiefgründigsten Kompositionen der romantischen Symphonik: die Symphonie Nr. 4 e-Moll von Johannes Brahms.

Es ist ein sehr inniges, feingliedrig angelegtes Werk, das in seinen vier Sätzen den Hörer nicht überwältigt oder mitreißt. Es wendet sich an Kenner der musikalischen Formen, es verlangt nach Konzentration und sorgfältigem Hinhören.

Zeitgenossen, sogar Freunde von Brahms, waren irritiert. Seine Freundin Elisabeth von Herzogenberg schrieb kurz vor der Uraufführung an den Komponisten: "Es ist mir … als wäre es eine kleine Welt für die Klugen und Wissenden." Für Herbert Blomstedts Interpretation von Brahms' Vierter erwies es sich als günstig, dass die "Bamberger" wegen der Corona-Abstände nicht in voller Besetzung auf die Bühne des Joseph-Keilberth-Saals durften. So erlebt der Zuhörer eine sehr transparente, ins genaue Detail durchhörbare, mit der Kraft der Ruhe gestaltete Aufführung des Werkes, die ganz im Glanz des Klanges und Kunst der Bamberger Musiker leuchtet.

Dieses Konzert war ein besonderes Ereignis für die Bamberger Symphoniker: Zum einen war es das erste Konzert vor Publikum nach der Zwangspause durch den Lockdown am Beginn der Corona-Pandemie 2020. Zum anderen dürfte es für Blomstedt ein schönes Geschenk gewesen sein, der seit 2006 Ehrendirigent der Bamberger Symphoniker ist.

(pt/MH)

Das Konzert ist auch in der ➜ 3sat-Mediathek zu sehen (verfügbar bis 19.05.2021).

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Bamberger Symphonikern

Link:

➜ http://www.bamberger-symphoniker.de

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright