Kay Metzger bleibt Intendant am Theater Ulm

Ulm/Berlin (MH) – Der Regisseur Kay Metzger soll bis August 2026 Intendant des Theaters Ulm bleiben. Der Gemeinderat der Stadt verlängerte seinen Vertrag entsprechend, wie das Theater am Donnerstag mitteilte. Der gebürtige Kieler ist seit Herbst 2018 im Amt. Bürgermeisterin Iris Mann (SPD) erklärte, sie freue sich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit dem Intendanten und viele spannende Projekte des Theaters.

In den ersten anderthalb Spielzeiten unter Metzgers Leitung hat das Theater Ulm die Besucher- und Abonnentenzahlen gesteigert. Zu den künftigen Projekten des Intendanten zählen die Uraufführung von John von Düffels "Antigone" in der kommenden Saison und die posthume Uraufführung von Charles Tournemires "La Légende de Tristan" 2022/23. Zudem will er die theaterpädagogische Arbeit intensivieren, besonders bei Tanzpädagogik und Musikvermittlung. Geplant sind auch Kooperationen mit Häusern wie dem Königlichen Opernhaus Stockholm sowie den Staatstheatern in Meiningen und Oldenburg.

Vor seiner Zeit in Ulm war Metzger Intendant am Landestheater Detmold (2004-2018) am Nordharzer Städtebundtheater (1999-2004).

