Bésame mucho: Juan Diego Flórez

Samstag, 24. April 2021 / 20:15 – 21:50 Uhr

3sat

Konzert (Österreich 2018) Romantisch wie dramatisch, zutiefst persönlich und zum Mitsingen: Der gefeierte Startenor Juan Diego Flórez interpretiert lateinamerikanische Popularmusik. Auf dem Programm stehen Welthits wie "Guantanamera", "Volver" und natürlich "Bésame mucho". Es sind die Klänge seiner Kindheit und eine musikalische Reise durch Lateinamerika. – 3sat zeigt einen Liederabend aus dem Wiener Konzerthaus aus dem Jahr 2018.

Flórez' Vater war ein in Peru bekannter Volkssänger mit einer besonderen Liebe zum kreolischen Walzer der Komponistin Chabuca Granda. In der Bar seiner Mutter ist der junge Flórez mit Gitarre aufgetreten, um das Publikum mit Popularmusik zu unterhalten.

Heute zählt Juan Diego Flórez zu den weltweit bekanntesten und besten Opern-Interpreten. Sein Debüt gab er 1996 beim Rossini-Opernfestival in Pesaro. Damals beeindruckte er nicht nur die Fachwelt. Luciano Pavarotti soll ihn als würdigen Thronfolger bezeichnet haben. Flórez gastiert regelmäßig an allen renommierten Opernhäusern der Welt. Mit seiner Familie lebt er überwiegend in Wien, 2012 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt.

Der Kontakt zu seiner Heimat bleibt trotz Weltkarriere erhalten. So gründete Flórez 2011 das Sozialprojekt "Sinfonía por el Perú". Dabei unterstützt er benachteiligte Kinder und Jugendliche, indem er sie für Musik begeistert.

2018 widmet Flórez seiner Heimat ein eigenes Album: "Bésame mucho". Im Wiener Konzerthaus verleiht der Startenor gemeinsam mit seiner Band südamerikanischen Schlagern eine besondere Note. Gekonnt vermischt er immer wieder Oper und Popularmusik. Kein Wunder, sind doch in seiner Heimat Peru die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Musikrichtungen weitaus weniger starr als hierzulande. Von Tango über Walzer bis zu pathetischen Liebeserklärungen, Flórez singt wie gewohnt mit höchster Präzision und einem verführerischen samtenen Timbre.

Mitsingen war bei diesem Konzert erlaubt, was bei dem einen oder anderen Welthit auch tatsächlich passierte.

Mit Juan Diego Flórez (Tenor) Pablo Rojas (Klavier) Carlos Pino-Quintana (Kontrabass) Carlos Ayala (Gitarre) Algy Wu (Bandoneon) Dominik Fuss (Trompete) Markus Pechmann (Trompete) Hidan Mamudov (Klarinette) Laura Valbuena (Klarinette) Gustavo Ovalles (Perkussion) Leonardo "Gigio" Parodi (Perkussion) Victor Fuentes (Perkussion) Jonathan Bolivar (Gitarre)

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu Juan Diego Flórez

Link:

➜ https://www.juandiegoflorez.com

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright