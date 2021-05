Daniil Trifonov spielt Mozart

Sonntag, 02. Mai 2021 / 17:40 – 18:25 Uhr

ARTE

Musik (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Daniil Trifonov, der faszinierende Alleskönner unter den jungen, großen Tastenkünstlern, ist ohne Zweifel einer der spannendsten Pianisten der aktuellen Klassik-Szene. Wie er in seinem Spiel höchste Virtuosität mit sensibler musikalischer Gestaltung verbindet, verblüfft und begeistert sogar große Kollegen wie Martha Argerich und Alfred Brendel.

Auch wenn die Pandemie weiterhin flächendeckend das kulturelle Leben lähmt: Das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung seines lettischen Chefdirigenten Andris Nelsons setzt mit diesem Konzert ein Zeichen und demonstriert die begeisternde Kraft klassischer Musik. Nach dem meditativen "Adagio for strings" von Samuel Barber setzt das kraftvoll-virtuose Mozart‘sche Klavierkonzert Nr. 25 einen hoffnungsfrohen Kontrapunkt – und verspricht ein Musikerlebnis von besonderer Klasse. Das Konzert in C-Dur KV 503 ist das letzte von Mozarts großen "Wiener Konzerten", ein hochemotionales Werk, in dem Orchester, Dirigent und Solist die ganze Palette der musikalischen Gestaltung ausleben können.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 15.06.2021).

