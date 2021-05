Bachfest Leipzig 2021 reduziert und online

Leipzig/Berlin (MH) – Das diesjährige Bachfest in Leipzig wird stark reduziert und vom 11. bis 20. Juni im Online-Stream veranstaltet. Statt der ursprünglich geplanten mehr als 100 Veranstaltungen werden zwölf Konzerte inklusive Werkeinführungen und Gesprächsreihen stattfinden, teilte die Stiftung Bach-Archiv am Freitag mit. Je nach Entwicklung der Pandemie-Lage könne kurzfristig ein kleines Publikum zugelassen werden.

Im Mittelpunkt steht ein großangelegter Zyklus "Bachs Messias", der das Leben und Wirken Jesu von Nazareth beleuchtet. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen werden jeweils bis zu drei Konzerte aus den Leipziger Bach-Kirchen und dem Gewandhaus gestreamt. Unter Beteiligung namhafter internationaler Ensembles erklingen 30 Kantaten, drei Oratorien und die Matthäus-Passion. Es musizieren unter anderem Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Hans-Christoph Rademann, Václac Luks, Wolfgang Katschner und Justin Doyle.

"Noch bis Ende April haben mein Team und ich mit voller Kraft, unerschütterlichem Optimismus und zugleich bangem Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie ein Präsenzfestival unter verstärkten Hygienemaßnahmen vorbereitet", erklärte Bachfest-Intendant Michael Maul. "Unsere Hoffnungen haben sich letztlich nicht erfüllt." Wegen der nationalen Auflagen und der Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr könne das Festival nicht mit zahlreichen Gästen aus aller Welt vor Ort durchgeführt werden. Zwar könnte die aktuelle Entwicklung der Inzidenzzahlen in Leipzig bald wieder Konzerte erlauben. Jedoch sei die Öffnung von Hotels für touristische Reisen noch nicht absehbar.

Im kommenden Jahr soll das Bachfest vom 9. bis 19. Juni stattfinden. Das Motto "Bach – We are Family!" war eigentlich für die Ausgabe 2020 geplant, die jedoch abgesagt werden musste. 2022 erwarten die Veranstalter mehr als 40 Bach-Chöre, -Gesellschaften, -Festivals und -Vereinigungen von sechs Kontinenten, um den Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) an seinem Hauptwirkungsort zu feiern. Das Programm umfasst mehr als 140 Veranstaltungen.

