ARD-Musikwettbewerb im September in Präsenz

München/Berlin (MH) – Nach der Corona-bedingten Absage 2020 soll der ARD-Musikwettbewerb in diesem Jahr ab der zweiten Runde in Präsenz in München stattfinden. Die erste Runde werde im Juni und Juli digital durchgeführt, teilte der veranstaltende Bayerische Rundfunk am Dienstag mit. Dadurch wolle man eine bessere Planbarkeit gewährleisten. Die Organisation der Reise- und Aufenthaltsmodalitäten sowie der unterschiedlichen Hygienekonzepte bei Präsenz von mehr als 200 Kandidaten sei derzeit noch mit zu vielen Unsicherheiten behaftet.

Vom 2. bis 17. September soll der Wettbewerb wie gewohnt an den Veranstaltungsorten in München stattfinden. Die 70. Ausgabe umfasst die Fächer Klavierduo, Horn, Gesang und Violine. Insgesamt haben sich 661 junge Musiker beworben. Im Fach Gesang gab es mit 368 Interessenten sogar einen Rekord. Die Fachjurys haben 228 Kandidaten aus 40 Ländern und vier Kontinenten zugelassen.

Die ursprünglich für vergangenes Jahr vorgesehenen Fächer Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier sollen 2022 nachgeholt werden. Damit wolle man Bewerbern, die bereits viel in die Vorbereitung investiert haben, doch noch eine Chance zur Teilnahme bieten.

Der ARD-Musikwettbewerb findet seit 1952 jährlich in mehreren Fächern statt und umfasst insgesamt 21 Kategorien. Er wird vom Bayerischen Rundfunk veranstaltet und gilt als der größte Wettbewerb für Klassische Musik weltweit.

