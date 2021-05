Staatstheater Mainz startet wieder – zuerst für Kinder

Mainz/Berlin (MH) – Das Staatstheater Mainz nimmt in der kommenden Woche den Spielbetrieb wieder auf. Zur Eröffnung am 3. Juni feiern "Die Bremer Stadtmusikanten" und "Timm Thaler" Premiere. Drei Tage später kommt die Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck in einer Neuinszenierung auf die Bühne. "Wir haben so geplant, dass sich die ersten Produktionen vor allem an Kinder und Jugendliche richten", teilte das Haus am Dienstag mit. Viele von ihnen litten massiv unter den Folgen der Pandemie wie sozialer Distanz und geschlossenen Schulen.

Bis zum letzten Spieltag am 18. Juli stehen insgesamt acht Premieren auf dem Programm, darunter die Mozart-Oper "La finta giardiniera" in der Regie von Cordula Däuper. Wiederaufgenommen werden "Die Fledermaus" von Johann Strauß sowie Schauspiel- und Tanzaufführungen. Hinzu kommen verschiedene Konzerte des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz.

Bei den Vorstellungen gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Masken dürfen am Platz abgenommen werden. Ein negativer Test ist Voraussetzung, diesen können Besucher direkt im Theater vornehmen lassen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Staatstheater Mainz

Link:

➜ https://www.staatstheater-mainz.com