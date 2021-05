Bach & Mozart bei der Folle Journée 2021

Sonntag, 30. Mai 2021 / 17:30 – 19:10 Uhr

ARTE

Musik (Frankreich, Live-Übertragung) In Corona-Zeiten passt sich auch das Musikfestival La Folle Journée de Nantes den Bestimmungen an. Die thematische Ausrichtung der diesjährigen Ausgabe fiel auf zwei Komponisten: Bach und Mozart. Ihre orchestralen und konzertanten Werke können mit einer relativ kleinen Anzahl von Musikern aufgeführt werden. Ihre Kompositionen schienen den Festivalmachern am besten geeignet, um den Zuhörern durch diese ganz besondere Zeit zu helfen – mittels der spirituellen Kraft und Fülle von Bachs Werk und der tiefen Anmut und Menschlichkeit von Mozarts Musik.

Auf der Bühne geht es vor allem um die Interaktion zwischen den Musikergenerationen. Erfahrene Künstler wie Pierre Hantaï, Renaud Capuçon und Raphaël Sévère spielen neben Vertretern der jungen Generation wie Lucie Horsch, Justin Taylor und Théotime Langlois de Swarte. In der ersten halben Stunde erklingt Kammermusik von Bach: die Badinerie für Flöte und ein Auszug aus einem Cembalokonzert.

In der darauffolgenden Stunde werden Orchesterstücke von Mozart gespielt: das Adagio aus dem Konzert für Klarinette, das Adagio aus dem 21. Klavierkonzert, ein Satz aus dem Violinkonzert Nr. 5 und der erste Satz aus der Symphonie Nr. 40. An der Spitze des Paris Mozart Orchestra stehen nacheinander zwei Dirigentinnen: Den Anfang macht Claire Gibault, die künstlerische und musikalische Leiterin des Orchesters. Sie wird regelmäßig von renommierten Konzerthäusern weltweit eingeladen und dirigierte 1995 als erste Frau das Orchester der Mailänder Scala. Dann übernimmt die junge französisch-britische Geigerin und Dirigentin Stephanie Childress den Taktstock. Sie gewann kürzlich den zweiten Preis des ersten internationalen Dirigentinnenwettbewerbs La Maestra.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 25.05.2022).

