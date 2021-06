Schleswig-Holstein Musik Festival legt mehr Tickets auf

Lübeck/Berlin (MH) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) erhöht die bislang reduzierten Kapazitäten und bietet 44.000 zusätzliche Eintrittskarten an. Möglich mache das die Lockerung der Corona-Regeln durch die Landesregierung, teilten die Veranstalter am Montag mit. So seien ab sofort wieder Tickets für die "Musikfeste auf dem Lande" und das neue Format "Werftsommer" in Lübeck verfügbar. Auch für Konzerte von Künstlern wie Janine Jansen, Rolando Villazón, Christian Gerhaher, Elisabeth Leonskaja und Hélène Grimaud würden neue Karten angeboten.

Porträtkünstlerin Grimaud kann wegen Reisebeschränkungen jedoch nicht an den beiden Eröffnungskonzerten am 3. und 4. Juli in Lübeck teilnehmen. An ihrer Stelle wird der Leonard-Bernstein-Award-Preisträger Jan Lisiecki mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Pablo Heras-Casado spielen. Die weiteren neun Konzerte von Grimaud sollen wie geplant stattfinden. Auch das BBC Philharmonic Orchestra mit seinem Chefdirigenten Omer Meir Wellber kann coronabedingt nicht zu seinen beiden SHMF-Konzerten anreisen. Es wird durch die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter Duncan Ward ersetzt.

Vom 3. Juli bis zum 29. August sind 157 Konzerte, fünf Musikfeste und zwei Kindermusikfeste geplant. Es gibt 79 Spielstätten an 51 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süd-Dänemark und im Norden Niedersachsens. Um auch unter Open-Air-Bedingungen besondere musikalische Ansprüche zu erfüllen, wird das Festival zwei überdachte, festinstallierte Bühnen errichten: Auf Gut Emkendorf für großes Orchester und auf dem Gelände von Schloss Gottorf für Kammermusik. Hinzu kommen zahlreiche Freiluft-Spielstätten, die erstmals Teil des Festivals sind.

Im Corona-Sommer 2020 hatte das Festival rund 21.000 Besucher bei gut 100 Veranstaltungen. Im Jahr davor waren 193.000 Tickets bei 223 Konzerten und sechs Musikfesten abgesetzt worden.

(wa)

