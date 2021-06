Chordirektor Gerald Krammer von Altenburg nach Kiel

Gera/Kiel/Berlin (MH) – Der Chordirektor am Theater Altenburg Gera, Gerald Krammer, wechselt in gleicher Position an das Theater Kiel. Der Österreicher tritt zur Spielzeit 2021/22 die Nachfolge von Lam Tran Dinh an, sagte eine Sprecherin des Kieler Hauses am Dienstag.

In Altenburg und Gera übernimmt Alexandros Diamantis den Posten, wie das Theater mitteilte. Der 38-Jährige werde neben dem Opernchor auch den Philharmonischen Chor sowie den Kinder- und Jugendchor leiten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Theater Kiel

➜ Weitere Artikel zum Theater Altenburg-Gera

Link:

➜ http://www.theater-kiel.de

➜ https://theater-altenburg-gera.de