Beethoven-Klavierwettbewerb nimmt 28 Pianisten an

Bonn/Berlin (MH) – Die Aufnahmekommission der International Telekom Beethoven Competition hat für dieses Jahr 28 Teilnehmer ausgewählt. Die zehn weiblichen und 18 männlichen Pianisten setzten sich unter 101 Bewerbern durch, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Bonn mit.

Die ausgewählten Künstler im Alter zwischen 20 und 31 Jahren messen sich ab dem 2. Dezember. In jeder der drei Runden wird Beethovens Werk in Bezug zu einer anderen Epoche gesetzt, vom Barock über die deutsche Romantik bis zur klassischen Moderne. Im Kammermusikfinale am 10. Dezember spielen die drei Finalisten, gemeinsam mit Mitgliedern des Beethoven Trio Bonn, eines von Beethovens kompletten Klavier-Trios im Rahmen eines zusätzlichen feierlichen Konzertabends. Im Orchesterfinale am 11. Dezember interpretieren die verbleibenden drei Teilnehmer ein Klavierkonzert Beethovens, begleitet vom Beethoven Orchester Bonn.

Der Klavierwettbewerb ist mit insgesamt mehr als 70.000 Euro dotiert. Davon entfallen auf die ersten drei Plätze Preisgelder von 30.000 Euro, 20.000 Euro und 10.000 Euro. Zudem werden Sonderpreise im Gesamtwert von über 10.000 Euro vergeben, darunter zwei Publikumspreise. Darüber hinaus erhalten alle Preisträger Auftrittsmöglichkeiten in Solo-Recitals und als Solisten mit Orchestern weltweit.

