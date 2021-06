Sommernachtskonzert Schönbrunn 2021

Freitag, 18. Juni 2021 / 21:45 – 23:20 Uhr

3sat

Konzert (Österreich, live-zeitversetzt) Das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker findet in diesem Jahr vor 3.000 Zuschauern statt, der behördlich zugelassenen Anzahl. Die Plätze vor Schloss Schönbrunn wurden vor allem an Menschen vergeben, "die in der Pandemie an vorderster Front im medizinischen Bereich und auch in der Elementarpädagogik tätig waren und noch sind", wie das Orchester mitteilte.

Unter der Leitung von Daniel Harding, der sein Debüt am Pult der Wiener Philharmoniker gibt, erklingen Werke von Bernstein, Verdi, Rachmaninow, Sibelius, Elgar, Debussy und Holst. Solist ist der Pianist Igor Levit. Das Motto des Konzerts lautet "Fernweh".

Das Konzertprogramm im Überblick:

Giuseppe Verdi: Ouvertüre zu "Les vêpres siciliennes"

Sergej Rachmaninow: Rhapsodie über ein Thema von Paganini, op. 43

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from "West Side Story": Prologue – Somewhere – Scherzo – Mambo

Edward Elgar: Salut d’Amour, op. 12

Jean Sibelius: Karelia-Suite, op. 11, Nr. 1. Intermezzo

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Gustav Holst: Die Planeten. Symphonische Suite, op. 32: Jupiter, Der Bringer der Fröhlichkeit

Das Konzert wird in fast 90 Länder weltweit übertragen, 3sat sendet es zeitversetzt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Wiener Philharmonikern

Link:

➜ http://www.wienerphilharmoniker.at