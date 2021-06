Martha Argerich in Warschau

Sonntag, 20. Juni 2021 / 17:55 – 18:40 Uhr

Musik-Dokumentation (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) Spätestens mit dem ersten Preis beim internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau 1965 erobert Martha Argerich die Klavierwelt. Bis heute gilt sie als die größte lebende Pianistin. Ihr Sieg aber steht lange Zeit nicht fest. Ihr ärgster Konkurrent ist Arthur Moreira Lima aus Brasilien. Nach drei Runden liegt er in Führung. Doch dann kommt das alles entscheidende Finale. Argerich spielt das Klavierkonzert von Chopin. Es ist die Geburtsstunde einer Legende: Ihr fulminantes Spiel geht volles Risiko; für die Kritiker wird sie zur "Löwin am Klavier".

Der Film verfolgt das Tastenduell zwischen Martha Argerich und Arthur Moreira Lima im Jahr 1965 – und begleitet Martha Argerich 45 Jahre später nach Warschau, wo sie Chopins 1. Klavierkonzert erneut spielt. Enge Freunde von Martha Argerich, Klassikstars und Zeitzeugen kommentieren die Geschehnisse und ihr Spiel auf dem Klavier aus heutiger Sicht. Darunter der Dirigent Daniel Barenboim, die Pianistinnen Gabriela Montero und Sophie Pacini und der Geiger Gidon Kremer.

Auch ihr damaliger Konkurrent um den Titel, Arthur Moreira Lima, und der polnische Starpianist RafaI Blechacz, der 2005 den ersten Preis des Chopin-Wettbewerbs gewann, kommentieren Martha Argerichs furiose Chopin-Interpretation.

Die Sendung ist auch auf ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 20.07.2021).

