Andreas Wolf wird 1. Kapellmeister in Weimar

Weimar/Berlin (MH) – Der aus Regensburg stammende Dirigent Andreas Wolf wird 1. Kapellmeister des Deutschen Nationaltheaters (DNT) und der Staatskapelle Weimar. Der 53-Jährige übernimmt die Position zum Beginn der Spielzeit 2021/22, teilte das Haus am Mittwoch mit. Er folgt auf den US-Amerikaner Stefan Lano, der die Position bis Sommer 2020 inne hatte.

Mit Wolf begrüße das DNT "einen erfahrenen und ausgewiesenen hochrangigen Dirigenten und Musiker", sagte Generalintendant Hasko Weber. "Andreas Wolf hat sich mit sympathischem Auftreten und einer fundierten, detaillierten Probenarbeit überzeugend durch das Bewerbungsverfahren musiziert", erklärte Dominik Beykirch, Chefdirigent Musiktheater am DNT Weimar.

Nach ersten Stationen in Wuppertal und Münster hatte Wolf Engagements am Staatstheater Kassel, an der Staatsoper Hannover und am Staatstheater Saarbrücken. Von 2013 bis 2021 wirkte er am Theater Lübeck als 1. Kapellmeister und stellvertretender GMD sowie von 2017 bis 2019 als Kommissarischer GMD.

