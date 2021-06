Berliner Philharmoniker geben Waldbühnen-Konzert

Berlin (MH) – Die Berliner Philharmoniker geben am (heutigen) Samstag ihr traditionelles Konzert in der Waldbühne. Nach der Corona-bedingten Absage des Saisonabschlusses 2020 kann das Orchester in diesem Jahr vor 6.150 Zuschauern spielen. Möglich macht das eine Genehmigung der Senatsverwaltungen für Kultur und für Gesundheit. Nach Angaben der Philharmoniker ist es die erste kulturelle Großveranstaltung in Berlin, die unter Pandemiebedingungen realisiert wird.

Das diesjährige Konzert in der Waldbühne, die normalerweise 20.000 Plätze bietet, wird von Wayne Marshall dirigiert. Solist ist der österreichische Schlagzeuger Martin Grubinger. Auf dem Programm stehen Werke von Leonard Bernstein, John Williams und George Gershwin. Die Veranstaltung wird ab 20:15 Uhr live im Fernsehen auf 3sat und im rbb, im Radiosender rbbKultur sowie in der Digital Concert Hall übertragen.

Das Konzert findet im Rahmen des Berliner Pilotprojekts "BärCode" statt. Dafür mussten alle Ticketinhaber ihre Karten in personalisierte Karten umtauschen. Zudem brauchen die Besucher einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einen Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind.

