Theater für Niedersachsen blickt hoffnungsvoll nach vorne

Hildesheim/Berlin (MH) – Das Theater für Niedersachsen (tfn) plant für die kommende Saison 26 Premieren, darunter sechs in der Musiktheater-Sparte. "Die vergangene Spielzeit haben wir uns alle anders vorgestellt", sagte Intendant Oliver Graf am Mittwoch bei der Programmvorstellung in Hildesheim. "Trotzdem blicken wir hoffnungsvoll nach vorne und freuen uns darauf, das Theater wieder mit Leben zu füllen." Die neue Spielzeit 2021/22 stehe deshalb unter dem Motto "Für eine neue Zukunft".

Das Musiktheater startet am 2. Oktober mit der Oper "Medea" von Giovanni Pacini. Das Stück sei seit seiner Uraufführung 1843 noch nie außerhalb Italien gespielt worden, hieß es. Bereits für die vorige Spielzeit waren die Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß und die lyrische Märchenoper "Aladin und die Wunderlampe" des Filmkomponisten Nino Rota geplant. Beide Werke sollen nun zur Premiere kommen. Ihre europäische Erstaufführung erlebt die Oper "Wenn der Postmann zweimal klingelt" von Stephen Paulus. Mit der Operette "Die Schönste von New York" von Gustave Adolph Kerker wird eine weitere Rarität als konzertante Aufführung umgesetzt.

Das Theater für Niedersachsen ist 2007 durch die Fusion des Stadttheaters Hildesheim und der Landesbühne Hannover entstanden. Der Zuschauerraum und das Foyer im Erdgeschoss des Stadttheaters wurden 2019 renoviert.

(wa)

