Villazón wird künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum

Salzburg/Berlin (MH) – Die Stiftung Mozarteum Salzburg bekommt eine neue Doppelspitze. Rolando Villazón wurde zum künstlerischen Leiter bestellt. Rainer Heneis übernimmt die Geschäftsführung. Man sei glücklich, eine Management-Lösung aus den eigenen Reihen gefunden zu haben, sagte Stiftungs-Präsident Johannes Honsig-Erlenburg am Donnerstag.

Villazón ist seit 2019 Intendant der Salzburger Mozartwoche. Bereits 2017 wurde der Opernsänger, Regisseur und Schriftsteller zum Mozart-Botschafter der Stiftung ernannt. Künftig hat er die Gesamtverantwortung für den laufenden Konzertbetrieb und alle künstlerischen Aktivitäten der Stiftung Mozarteum. Der Diplom-Kaufmann und Medien- und Kulturmanager Heneis ist seit 2019 als Marketingchef der Institution tätig. Er folgt auf den bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer Tobias Debuch, der die Stiftung im Herbst verlassen wird.

"Rainer Heneis wird das Wissen und die Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit für die Stiftung Mozarteum bestmöglich einbringen", erklärte Honsig-Erlenburg. "Die noch stärkere Bindung von Rolando Villazón an die Stiftung Mozarteum versetzt uns in die Lage, die musikalischen Angebote der Stiftung zusätzlich zur erfolgreichen Mozartwoche langfristig und vernetzt weiter zu entwickeln und dauerhaft in Salzburg zu verankern", fügte er hinzu.

Die Stiftung Mozarteum pflegt das Erbe des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). In den Bereichen Konzerte, Museen und Wissenschaft verbindet sie die Bewahrung der Tradition und zeitgenössischer Kultur. Seit 1956 veranstaltet die Stiftung rund um Mozarts Geburtstag im Januar die Mozartwoche, ein Festival mit den besten Orchestern, Ensembles und Solisten auf dem Gebiet der Mozart-Interpretation. Zu den 59 Veranstaltungen der letzten regulären Ausgabe vor Beginn der Corona-Pandemie kamen Anfang 2020 über 30.000 Gäste.

