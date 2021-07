Eröffnungskonzert Rheingau Musik Festival 2021

Samstag, 03. Juli 2021 / 20:15 – 21:45 Uhr

3sat

Konzert (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Nach der Corona-bedingten Absage 2020 kann das Rheingau Musik Festival in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Eröffnungskonzert am 26. Juni in der Basilika von Kloster Eberbach erlebten 600 begeisterte Besucher. Das hr-Sinfonieorchester interpretierte Jean Sibelius' Violinkonzert mit Augustin Hadelich als Solist und Felix Mendelssohn Bartholdys "Reformations-Sinfonie".

Für Andrés Orozco-Estrada waren die Konzerte am 26. und 27. Juni zugleich die letzten Auftritte als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters. Der Kolumbianer wechselt in gleicher Position zu den Wiener Symphonikern. In Frankfurt folgt ihm der Franzose Alain Altinoglu. Dessen Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Seit 2016 ist er Directeur Musical am Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel. Sein dortiger Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

