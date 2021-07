Frankfurter Europa Open Air Konzert abgesagt

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Das "Europa Open Air"-Konzert des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank in Frankfurt/Main fällt auch in diesem Jahr aus. "Die Entscheidung, die wir gemeinsam mit der EZB getroffen haben, ist uns nicht leicht gefallen", sagte hr-Intendant Manfred Krupp am Montag. Angesichts der immer noch unsicheren Pandemiesituation könne man ein Konzert in dieser Größenordnung mit mehreren tausend Besuchern nicht guten Gewissens veranstalten.

"Gerade das Europa Open Air lebt von der tollen, lockeren Atmosphäre mit Picknickdecken und Gastroangeboten", erklärte Krupp. "Doch genau dieses besondere Erlebnis am Mainufer können wir derzeit unserem Publikum nicht anbieten. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir uns alle 2022 wieder an der Weseler Werft treffen werden."

Das Konzert ist jeweils der Saisonauftakt des hr-Sinfonieorchesters. Es bildet auch den Auftakt der Europa-Kulturtage der EZB. Die Kulturtage mit dem diesjährigen Gastland Polen seien ebenfalls auf 2022 verschoben worden, hieß es.

(wa)

