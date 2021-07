Klassik am Odeonsplatz 2021

Samstag, 10. Juli 2021 / 21:15 – 22:55 Uhr

3sat + BR-Fernsehen

Musik (Deutschland, Liveübertragung) Nach der Corona-bedingten Absage 2020 können die Open-Air-Konzerte "Klassik am Odeonsplatz" in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Landeshauptstadt München und der Freistaat Bayern haben die Veranstaltungen als Pilotprojekt genehmigt. Statt der üblichen 8.000 Zuschauer je Konzert sind diesmal nur bis zu 2.000 Besucher zugelassen. Die Programme werden zwei Mal vorgetragen. Bereits am Freitag spielten die Münchner Philharmoniker mit Lorenzo Viotti am Pult und der Pianistin Yuja Wang.

Am Samstag dirigiert der Brite Daniel Harding das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Solistin ist die Cellistin Sol Gabetta.

Das Konzertprogramm im Überblick:

Claude Debussy: "La mer"

Robert Schumann: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll, op. 129

Igor Strawinsky: L’oiseau de feu. Suite für Orchester (Fassung 1919)

Das Konzert ist auch im Livestream auf ➜ BR-KLASSIK zu sehen (Beginn 21:05 Uhr).

