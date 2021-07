Pavarotti Memorial Concert aus der Arena di Verona

Sonntag, 11. Juli 2021 / 17:10 – 18:40 Uhr

Konzert (Italien 2017) Von Herbert von Karajan wurde er als "Jahrhundertsänger" geadelt: Am 6. September 2007 starb in Modena Luciano Pavarotti, einer der bekanntesten und beliebtesten Opernstars der vorangegangenen Jahrzehnte. Zu seinem 10. Todestag trafen sich in der Arena di Verona seine Freunde und ehemaligen Weggefährten bei einem Gedenkkonzert in sensationeller Besetzung. Zu seinen "Drei Tenöre"-Partnern Plácido Domingo und José Carreras gesellten sich die aktuellen italienischen Tenor-Weltstars Vittorio Grigolo, Francesco Meli und Andrea Bocelli – und das Trio Il Volo, von ihren Fans auch gerne "die jungen drei Tenöre" genannt.

Neben Klassik-Größen standen auch Stars der italienischen Popszene auf der Bühne, mit denen "Big P." in seinen legendären "Pavarotti & Friends"-Konzerten weltweit Erfolge gefeiert hatte: von Italo-Pop-Urgestein Zucchero bis zu den Hitparaden-Stürmern Nek und Eros Ramazzotti.

ARTE zeigt die Höhepunkte dieser ebenso bewegenden wie facettenreichen Gala. Besondere emotionale Momente sind dabei die "virtuellen Duette", in denen unter anderem Plácido Domingo, José Carreras und Zucchero per Video-Zuspielung gemeinsam mit dem verstorbenen Freund singen.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 09.08.2021).



