Klassik am Odeonsplatz: Yuja Wang

Samstag, 17. Juli 2021 / 20:15 – 21:30 Uhr

3sat

Musik (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Die Konzerte der Münchner Philharmoniker bei "Klassik am Odeonsplatz" mussten in diesem Jahr ohne ihren Chefdirigenten stattfinden. Valery Gergiev konnte wegen der aktuell geltenden Vorschriften für die Einreise aus Russland nicht teilnehmen. Für ihn übernahm der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti. Eröffnet wurden die Konzerte am 9. Juli wie geplant mit Sergei Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 und der chinesischen Pianistin Yuja Wang.

Das übrige Programm wurde leicht verändert. Im Mittelteil erklangen Nikolai Rimski-Korsakows "Cappricio Espagnol" op. 34 und Emmanuel Chabriers Orchester-Rhapsodie "España". Den Abschluss bildete der "Bolero" von Maurice Ravel.

Die Open-Air-Konzerte "Klassik am Odeonsplatz" konnten in diesem Jahr als Pilotprojekt mit bis zu 2.000 Zuschauern stattfinden. Am 10. Juli spielte das BR-Symphonieorchester unter der Leitung von Daniel Harding und mit der Cellistin Sol Gabetta als Solistin. Die Konzerte werden jeweils zwei Mal gespielt. 2020 musste das Event und sein 20-jähriges Jubiläum wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In den vergangenen Jahren kamen zu den Konzerten jeweils bis zu 8.000 Besucher.

(MH)

